Cina: un magico mondo di ghiaccio ad Harbin, nel parco delle bianche sculture

Il Tempio del Buddha di smeraldo di Bangkok, la Piazza Rossa di Mosca e tante altre meraviglie del mondo sono state "copiate" nelle statue di neve e ghiaccio al Festival internazionale del ghiaccio in Cina, lo Harbin Ice-snow World. L'evento, che si svolge ad Harbin, nel gelido inverno del nordest cinese, presenta sculture colorate in una vastissima area che ogni anno diventa per l'occasione uno straordinario e magico spazio espositivo. Duemila le sculture che popolano il parco, ricavate dalla lavorazione di 180mila metri cubi di ghiaccio recuperato da oltre mille addetti dal vicino fiume Songhua. In una zona dove le temperature sono sempre sotto lo zero e in cui si toccano i -20 gradi, la spettacolare mostra di ghiaccio è arrivata quest'anno alla sua 34esima edizione. Nel 2017 si sono contati 18 milioni di visitatori, per 4,4 miliardi di ricavi. Il picco di arrivi è previsto per le festività del Capodanno cinese, che quest'anno si celebra dal 15 al 23 febbraio.