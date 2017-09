Cina, sex doll in affitto: servizio sospeso dopo solo una settimana

Un servizio per affittare bambole del sesso è stato sospeso in Cina a meno di una settimana dal suo avvio. Le autorità locali hanno deciso di bloccarlo perché esercita una "cattiva influenza" sulla società. Da parte sua la compagnia ha detto che voleva far in modo che anche chi non poteva permettersi l'acquisto di una sex doll personale potesse almeno provarne una per una notte. Il costo per l'affitto era di 298 yuan (circa 38 euro) a notte. Tra i cinque modelli tra cui scegliere c'era wonder woman, la casalinga coreana e l'infermiera sexy.