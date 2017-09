California, le incredibili ombre che confondono i passanti

FOTO©Damon Belanger



Tutti gli abitanti di Redwood City, in California, stanno notando in questi giorni qualcosa di strano lungo le strade della loro cittadina. Sono apparse strane ombre che confondono letteralmente i passanti: fiori che spuntano dalle mensole, cassette postali che si trasformano in mostri-ombra, scimmie che si appendono attorno ai lampioni. Niente paura però, è tutta opera di Damon Belanger, un artista grafico che vive e lavora nella zona della baia di San Francisco. Belanger è stato incaricato di installare 20 ombre false nella zona del centro di Redwood City per portare più creatività all'area, e come si può vedere, è riuscito pienamente nel proprio intento. "Le ombre riescono a dare agli oggetti normali qualcosa che riesce a incuriosire le persone nella loro vita quotidiana", ha affermato l'artista parlando con orgoglio delle proprie opere.