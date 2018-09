California, "Bubblegum Alley": il vicolo ricoperto di gomme da masticare

Negli Stati Uniti il consumo di gomme da masticare è aumentato considerevolmente negli ultimi tempi. Ogni americano, secondo uno studio condotto nel 2005, ne mangia in media 160-180 all'anno. Il risultato è che si producono circa 250mila tonnellate di rifiuti. A San Luis Obispo, in California, è nata un po' per caso "Bubblegum Alley", una doppia parete di oltre venti metri in una piccola via nel centro della città interamente ricoperta di gomme già masticate. L'opera viene alimentata di giorno in giorno dagli stessi passanti che, invece di gettare il bubblegum nel cestino, preferiscono attaccarlo al muro. La coloratissima installazione è diventata ben presto famosa in tutta la California ed è un punto molto apprezzato dai turisti che visitano la città.