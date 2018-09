Batu Caves, la scalinata del tempio malese diventa un arcobaleno: ma è illegale

Una scalinata di mille colori. Il tempio di Batu Caves, in Malesia, diventa un arcobaleno. I suoi 272 gradini sono stati dipinti di nuance accese e brillanti, ma adesso il luogo sacro rischia di essere cancellato dal registro dei patrimoni nazionali del Paese. L'iniziativa del Comitato del tempio ha reso entusiasti i turisti che possono godere di una scenografia perfetta per i loro selfie, ma non è stato apprezzato dal ministero. Per apportare una modifica simile è, infatti, necessario il permesso del Dipartimento del patrimonio malese. E adesso c'è il rischio che il luogo di culto esca anche dalla lista dei finanziamenti ministeriali.



Il tempio indu si trova in una grotta calcarea in cima a un promontorio. Per raggiungerlo la ripida scalinata, adesso, di mille colori. Alla sua base è collocata la dorata Karttikeya, la statua dedicata alla dea della guerra. Sono centinaia di migliaia i pellegrini, così come i turisti, che ogni anno visitano l'antica cava creata dall'erosione dell'acqua circa 400 milioni di anni fa.