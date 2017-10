Ami i tatuaggi, ma non hai il coraggio di farteli? Ecco la soluzione per tutte le donne

A un primo sguardo nessuno potrebbe pensare a un trucco. Eppure il trucco c'è. Si chiamano Tattoo Tights e sono dei collant creati dalla designer bulgara Silvana Ilieva per tutte le donne che amano i tatuaggi, ma non hanno il coraggio di farseli. Il tatuaggio, in questo caso, non è sulla pelle, ma è disegnato sul collant. La collezione offre i disegni più vari: la soluzione ideale per sfoggiare ogni giorno un nuovo look.



FOTO©Silvana Ilieva