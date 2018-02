Al via il Carnevale di Rio: attesi 1,5 milioni di turisti

Non solo parate, carri sfarzosi e lustrini. E' un carnevale modesto, sottotono, non conosciuto come le sfilate delle grandi scuole di samba, ma che comunque invade la città, con oltre 400 blocos e centinaia di partecipanti. Gli ingredienti sono gli stessi, ma in versione low cost: costumi semplici, strumenti tradizionali, tanta voglia di fare festa e naturalmente la samba, ma per assistere a queste celebrazioni non si paga un biglietto come per entrare al Sambadrome, basta presentarsi, e questo però ha portato alla mancanza di fondi. Attesi, come ogni anno, oltre 1,5 milioni di visitatori.