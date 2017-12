Al Texas Children s Hospital di Houston il Babbo Natale dei bimbi prematuri

Probabilmente a Natale non potranno essere a casa per ricevere la prima visita di Babbo Natale nella loro vita. Così, Santa Claus è andato a trovarli direttamente in ospedale, all'unità di terapia intensiva neonatale del Texas Children's Hospital di Houston, dove sono ricoverati 145 neonati prematuri. Nati prima della 37esima settimana, richiedono cure specialistiche a causa del pericolo di sviluppare disordini fisici e psichici. E per regalare un sorriso ai genitori, che ogni giorno lottano per la vita dei loro piccoli, Babbo Natale ha vestito anche i bebè in versione natalizia.

FOTO ©Allen S. Kramer/Texas Children’s Hospital