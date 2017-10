A un passo dal cielo, le più belle immagini di slacklining

Chi non ha mai sognato di fare quattro passi nel vuoto sopra una grande città o sul Grand Canyon? Questa è l'indescrivibile emozione che provano ogni giorno i professionisti dello "slacklining", una sempre più diffusa pratica sportiva nella quale gli atleti restano in equilibrio e camminano su una fettuccia di poliestere o nylon tesa tra due punti. L'adrenalina è ai massimi livelli ma sicuramente il panorama mozzafiato è garantito. Ed ecco che alcuni temerari attraversano a piedi il cielo di Rio de Janeiro in Brasile, mentre altri si dilettano a restare in equilibrio sulle scoscese scogliere portoghesi battute dal vento e sferzate dalle onde del mare.