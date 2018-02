A Tokyo il grattacielo "green" più alto del mondo: in legno, raggiungerà i 350 metri

Sarà il grattacielo più alto al mondo costruito interamente in legno e sorgerà a Tokyo. Alcuni architetti giapponesi hanno svelato il loro straordinario progetto: una torre di 350 metri, che ospiterà negozi, abitazioni, uffici e un hotel. In pieno centro nella capitale nipponica, l'opera sarà completata nel 2041. Un progetto da 4,73 miliardi di euro che punta a fare di Tokyo una città più eco-compatibile e, come dicono gli architetti che hanno studiato il grattacielo "green", a "trasformare la city in una foresta".