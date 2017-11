A Riccione tentato il più grande selfie in acqua della storia

Foto da record all'Aquafan di Riccione, dove centinaia di persone hanno cercato entrare nel Guinness dei primati (che avrà il compito di certificare il record) per il più grande "selfie in acqua" della storia. L'autoscatto è stato realizzato da Jacopo Loredan, direttore della rivista Focus: la testata ha poi pensato di custodire la foto e la maglietta dell'evento in una "capsula del tempo", collocata poi sul fondo della piscina: la capsula sarà recuperata e aperta il 15 agosto 2027, e chi era presente al selfie avrà diritto all'ingresso omaggio al parco acquatico e potrà confrontare un nuovo selfie con il vecchio per vedere quanto è invecchiato nel frattempo.