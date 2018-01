10 gennaio 2018

A New York il made in Italy nel settore del collezionismo

Abafil, azienda specializzata in articoli per il collezionismo, sarà presente dallʼ11 al 14 Gennaio presenzierà al convegno NYINC, New York International Numismatic Convention, che si terrà presso la nuova location al Park Hyatt di New York Grand Station, nell’esclusiva veste d’impresa artigiana Italina. NYINC è il più grande e prestigioso evento numismatico degli Stati Uniti che si rivolge al mondo del collezionismo. Arrivato alla sua 46ª edizione, nessun altro convegno numismatico può eguagliare lʼincomparabile portata e ampiezza delle aste di NYINC. Le sessioni di aste multiple sono catalogate e condotte dalle principali case numismatiche del mondo, tra cui: Heritage, Spink, Gruppo numismatico classico, The New York Sale, Stackʼs-Bowers-Ponterio. Inoltre, Kolbe & Fanning Bookseller numismatici condurrà una vendita incentrata sulla letteratura numismatica. Presentazioni che attirano rivenditori e collezionisti da tutto il mondo, facendo di New York la capitale della numismatica durante l’evento.

Abafil, impresa fondata nel 1964 da Salvatore Garretto, è nata come azienda manifatturiera espandendosi dal prodotto artigianale a linee di manufatti e distribuzione, attraverso canali di vendita organizzati. Contemporaneamente, ha partecipato a tutti gli eventi e le fiere commerciali, concentrandosi sulle esigenze dei collezionisti e sulla qualità dei suoi prodotti. Con l’introduzione dell’euro ha lanciato sul mercato i suoi album e i relativi accessori per la raccolta delle nuove monete comunitarie europee, entrando nei canali di distribuzione di massa. Oggi, Abafil, guidata da Annalisa Garretto, nella fabbrica di Rozzano, progetta e produce più di 1500 prodotti, tra cui valigie, astucci e vassoi in legno rivestiti in velluto per le principali Case d’asta internazionali. La gamma di prodotti, inoltre, è stata ampliata da nuove linee che soddisfano i gusti dei collezionisti e professionisti numismatici, affermando il successo del vero “Made in Italy”.