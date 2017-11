"Via la camicia come Vladimir", in Russia è partita la #PutinShirtlessChallenge

E' la gara dell'estate 2017 in Russia. L'omaggio ai pettorali presidenziali è partito su Instagram da Pavel Durov, il fondatore del social networking russo VKontakte e di Telegram. "Via la maglietta come Vladimir" è stata la sfida lanciata con l'hashtag #PutinShirtlessChallenge con la quale si invitano i russi a posare con il petto in bella mostra come si era mostrato il numero uno del Cremlino durante le sue vacanze a Tuva. E sui social in tanti, giovani, bimbi e anche donne, hanno raccolto il guanto