Florida, va a comprare le birre con un alligatore sotto il braccio

A Jacksonville, in Florida, un ragazzo di nome Robby Stratton ha fatto irruzione in un minimarket con un alligatore vivo sotto il braccio: l’intento era quello di comprare una cassa di birra. Per questo motivo, Stratton si è diretto verso il frigorifero correndo e facendo spaventare un cliente. All’Action News Jax il ragazzo ha confessato che non ricorda nulla di quella notte, a causa del suo stato di ebrezza; ricorda soltanto che l’alligatore si trovava nel retro del camion su cui è arrivato. La Florida Fish and Wildlife Conservation Commission ha indagato sull’accaduto e il ragazzo è stato arrestato.