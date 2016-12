5 dicembre 2014 Florida, quando i doni li portano i poliziotti Albero di Natale per una famiglia bisognosa Poco importa se gli agenti non avevano la barba bianca e il completo rosso d'ordinanza, l'espressione sul volto della bimba dimostra tutta la gioia provata Tweet google 0 Invia ad un amico

13:52 - In America i poliziotti sono nell'occhio del ciclone, accusati di eccedere nell'uso della forza. Ma ecco una storia a lieto fine che ha per protagonisti due agenti dal cuore d'oro. Giocando con il telefono una bambina di Boynton Beach, in Florida, aveva chiamato la polizia e aveva detto di essere triste perché quest'anno non avrebbe avuto l'albero di Natale. A causa della difficile situazione economica, infatti, la famiglia non avrebbe potuto comprare decorazioni. Ma ecco che Barry Ward, 49 anni, e Terrence Paramore, 27, le hanno fatto una fantastica sorpresa.

I due poliziotti si sono presentati a casa sua carichi di doni e ovviamente con un bell'albero da addobbare. Poco importa se non avevano la barba bianca e il completo rosso d'ordinanza, l'espressione sul volto della bimba dimostra tutta la gioia provata.

La consegna dell'albero di Natale