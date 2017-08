Florida, la sfida dei sosia di Hemingway: 150 "copie" dello scrittore

Barba bianca e abbigliamento Kaki, è questo il tratto distintivo degli oltre 150 sosia di Ernest Hemingway radunati sull’isola di Key West in Florida per il concorso Hemingway Look-Alike. A vincere, il concorrente più somigliante all’originale.

La manifestazione, giunta alla 37esima edizione, si svolge presso il Sloppy Joe's Bar, locale frequentato dallo scrittore durante i suoi soggiorni sull'isola. Ogni anno, in occasione dell’anniversario della nascita di Hamingway, avvenuta il 21 luglio 1899, i suoi sosia si radunano in Florida. Oltre al Contest degli aspiranti Hemingway, Key West si trasforma anche in una finta Pamplona, con una corsa dei tori in omaggio a Fiesta , il primo romanzo pubblicato nel 1926.

Quest’anno il vincitore del concorso dei sosia è il settantunenne texano di Fayetteville Richard Filip, in tutto e per tutto simile nel fisico allo scrittore, premio nobel, americano. Subito dopo la vittoria Filip, proprietario di un franchising immobiliare in pensione, ha dichiarato: “Ernest è mio fratello avuto da un’altra madre”. In fondo anche lui va a pesca, caccia e beve. Tutte caratteristiche che lo avvicinano al vero Hemingway; l’unica differenza, almeno non ancora accertata, è il talento letterario.