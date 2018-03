Florida, la dog therapy aiuta gli studenti a tornare a scuola dopo la sparatoria

Sono passate due settimane dalla strage avvenuta nel liceo Marjory Stoneman Douglas di Parkland, in Florida. Dopo il dolore e le numerose proteste contro la diffusione delle armi negli Stati Uniti, gli studenti e gli insegnanti stanno cercando di tornare alla normalità. Il preside dell’istituto, Ty Thompson, vuole agevolare in ogni modo possibile i suoi alunni affinchè possano tornare sui banchi di scuola con maggiore tranquillità. Per fare ciò ha deciso di ricorrere a delle sessioni di dog therapy, pratica nota per la sua efficacia nel superamento dei traumi. Diversi esemplari di cani hanno quindi varcato la soglia dell’istituto e passato del tempo con studenti e insegnanti, portando un sorriso dopo la tragedia.