Florida: cane cade dal balcone al terzo piano, i vicini lo salvano

Cane giocherellone e avventuriero, pure troppo in questo complesso condominiale a Tampa, in Florida! Ha rischiato grosso, poteva cadere nel vuoto dal terzo piano con chissà quali tragiche conseguenze. E' rimasto appeso sulla balaustra del balcone per circa 40 minuti, ma, per sua fortuna ha trovato nei vicini di casa dei ragazzi coraggiosi ed efficienti, che subito si sono adoperati per salvarlo. Hanno disteso un lenzuolo bianco in corrispondenza del balcone, così, dopo tanta paura, il cagnolino si è lanciato nel vuoto e la sua caduta è stata attutita senza conseguenze. Il video di questo salvataggio ha fatto subito il giro del web, scatenando gli applausi ed i complimenti del pubblico. Insomma, tutto è bene quel che finisce bene!