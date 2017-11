Finlandia, un fulmine colpisce e fa esplodere un fiume

È stato un fenomeno da lasciare a bocca aperta quello di un fulmine che, letteralmente a ciel sereno, ha colpito le acque di un fiume in Finlandia facendole esplodere in un boato assordante. Il video ha fatto subito il giro dei social, sollevando lo stupore persino di alcuni meteorologi, ma a uno sguardo più attento è stato chiaro come il fulmine sia arrivato da un cavo posto sulla collina e non dal cielo. Il fenomeno altro non è stato che un esperimento della società energetica finlandese Rannikon Merityö, pubblicato su YouTube con il titolo "Drilling rig, part 3: Blasting". Non sono state rese note le motivazioni, nonostante sia molto probabile l'ipotesi che la società abbia sfruttato l'esplosione per rimuovere un albero dal fiume. Quali che siano le ragioni, rimane comunque un fatto impressionante.