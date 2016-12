Finlandia, di corsa con la moglie in spallaIn gara coppie da tutta Europa

Con la propria moglie in spalla tra acqua, sterrati, cemento e ostacoli. E' la gara che si è svolta in Finlandia, nella città di Sonkajaervi, alla quale hanno preso parte 48 coppie provenienti da tutta Europa. Si è trattato della ventesima edizione della manifestazione "matrimoniale", vinta per la seconda volta dal duo di casa formato da Ville Parvaianen e Sari Viljanen. Alla gara erano ammesse donne dal peso di almeno 49 chili e dall'età minima di 17 anni.