Filippine, tutti matti per lo zumba: 12mila scendono in strada per il record mondiale

Nelle Filippine la passione per lo zumba è dilagante. Lo scorso anno nella città di Cebu oltre 8mila persone stabilirono il record per un'esibizione di massa di questa disciplina. Sempre dal Paese asiatico ora giungono le immagini di un nuovo Guinness World Record; nelle strade di Mandaluyong sono infatti scesi più di 12mila ballerini, stracciando il precedente primato. Una "marea gialla" per una coreografia imponente.