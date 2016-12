Filippine, prete celebra la messa di Natale su hoverboard: sospeso

Altare addio? Nelle chiese del futuro il pulpito potrebbe diventare mobile grazie all'hoverboard. Lo skate motorizzato a due ruote è stato usato, infatti, da un prete cattolico delle Filippine per celebrare la messa di Natale, ma... gli è costato caro: la sospensione dal sacerdozio. Perché? La tonaca tecnologica ha pronunciato la sua omelia tenendosi in perfetto equilibrio sul mezzo e percorrendo le navate della chiesa, tra i banchi affollati di fedeli per la giornata di festa. Il video dell'originale esibizione, pubblicato su Youtube, ha raccolto in breve 14 milioni di visualizzazioni. Ma ai superiori questa ventata di novità non è piaciuta affatto.

Così, la diocesi di San Pablo in Laguna ha sospeso quel suo prete motorizzato che nella messa cantata di Natale era sembrato così a suo agio tra i banchi della chiesa di Nostra Signora della Medaglia Miracolosa a Binan. "La preghiera eucaristica richiede rispetto e reverenza - si legge in una nota - per questo il sacerdote (del quale non è stata svelata l'identità) passerà un po' di tempo a riflettere su quello che è successo. Anche lui ha ammesso l'errore". Per il Natale ipertecnologico, insomma, i tempi ecclesiastici non sono maturi.