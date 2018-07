Nella città di Parañaque nelle Filippine un agente si è lasciato decisamente prendere la mano colpendo più volte in viso l'autista di un bus. Quello che doveva essere un semplice controllo dei documenti si è trasformato in una scena davvero surreale. La vittima, stando a quello che ha riferito il poliziotto ai suoi superiori, l'avrebbe insultato, ma le immagini sembrano davvero dire altro.



I passeggeri del bus non sono rimasti inerti alla vista di questo spettacolo, in particolare Mary Jane Fernandez, la donna che ha girato un video e lo ha postato sui social. Condivisioni e mi piace (di solidarietà all'autista) hanno fatto sì che il post ottenesse quasi 7 milioni di visualizzazioni. Troppo perché la polizia potesse ignorarlo e allora è scattato l'intervento: in un primo momento l'agente è stato sospeso, poi si è deciso di minimizzare il provvedimento optando per un semplice trasferimento.



La pena leggera non è stata esente dalle critiche dei molti che si sono interessati a questa vicenda. "Trasferito? Così è stato tollerato ciò che ha fatto, non c'è stata una punizione", questo uno dei tanti commenti alla notizia.