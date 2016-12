6 ottobre 2014 Festival internazionale delle mongolfiere di Albuquerque: ladro ne ruba una È accaduto nel New Mexico, Usa. Un uomo si è impossessato di un pallone aerostatico destinato alla commemorazione di un defunto Tweet google 0 Invia ad un amico

16:39 - Ogni anno ad Albuquerque, la maggiore città del New Mexico, si tiene il festival internazionale delle mongolfiere. Sabato 4 ottobre, però, un uomo è riuscito a rubare un aerostato costruito da una donna californiana, Lucinda Wallace, per la commemorazione del suo defunto marito. Secondo la polizia, il ladro avrebbe trasportato il "pallone" agganciandolo a un'auto, impedendo a Lucinda e a sua figlia Marilyn di farlo volare in onore del loro caro.