Festeggiamenti a gravità zero per il cambio della guardia sulla Stazione Spaziale

Ogni tanto anche agli astronauti impegnati nelle missioni spaziali capita di lasciarsi un po' andare e fare festa. E' successo, in particolar modo, durante la cerimonia del cambio di guardia tra la spedizione 54 e quella successiva, che da martedì 27 febbraio prende il comando della Stazione Spaziale Internazionale.



Prima di tornare sulla Terra dopo ben 168 giorni in missione, il comandante Alexander Misurkin ha voluto concedarsi ringraziando i suoi collaboratori e consegnando le chiavi della Stazione al suo successore, il cosmonauta russo Anton Shkaplerov. Dopo i saluti, il team ha iniziato le fasi per il rientro, previsto sulla steppa del Kazakistan.