Festeggia i 90 anni in palestra con 24 sollevamenti

Vern è un arzillo anziano della Florida che ogni settimana va in palestra il martedì, il giovedì e la domenica pomeriggio sebbene abbia 90 anni. Anzi pare proprio che la veneranda età l'abbia rinsaldato nel suo ruolo di "atleta" che tutti gli riconoscono. Nel suo giorno speciale si è recato alla Anytime Fitness Gym di Haines City, in Florida, dove si è esercitato nel sollevamento da terra per ben 24 volte.



Impresa per nulla semplice considerando l'età e in particolare l'incidente subito anni addietro in cui si ruppe i gomiti. "Per coloro che si chiedono come abbia rotto i gomiti, era nei guai con un altro ragazzo molto più grande, entrambi maneggiavano un manico di scopa e l'altro colpì mio padre sbattendolo a terra e rompendogli i gomiti sul marciapiede", ha detto il figlio di Vern.



"Papà è impressionante", ha dichiarato orgoglioso il figlio, che ha girato il video.