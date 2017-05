Ferrari contro la biga di Ben Hur: che sfida a Cinecittà World

Una sfida senza precedenti quella andata in scena oggi a Cinecittà World, il parco divertimenti di Roma: a gareggiare nell'arena che dà vita al kolossal Ben Hur, una biga tirata da due cavalli da corsa e una Ferrari. Chi si sarà aggiudicato la vittoria tra presente e passato? La risposta, per nulla scontata, è la 458 Italia, ma non senza difficoltà, soprattutto a causa della sabbia.