Fate lo yoga, non fate la guerra: ecco i soldatini "pacifisti"

Dan Abramson, un designer californiano che vive a San Francisco, è innamorato folle dello yoga e per questo ha sposato una mission ben precisa: diffondere il più possibile questa disciplina rovesciando lo steriotipo che sia una cosa solo per hippies. Così ha creato i suoi Joes Yoga: soldatini senza armi che riproducono tutte le posizioni dello yoga, dal saluto al sole alla figura dell'albero, nessun dettaglio lasciato al caso. E il risultato è già un successo: il suo progetto adesso è su Kickstarter, in attesa di raccogliere abbastanza soldi per iniziare la produzione, ma in poco tempo ha raddoppiato i consensi.