Farina di grillo, proteine del futuro

14:36 - Non solo hi-tech e Silicon Valley: la California si candida ad essere il granaio del pianeta. Ma la farina del futuro non sarà prodotta dai classici cereali, perché il mondo sempre più popolato avrà fame di proteine. Nello Stato americano ci si attrezza per allevare i grilli da cui si produrranno le farine per far fronte a questa esigenza. Le aziende agricole che se ne occupano sono start-up ideate da giovani imprenditori.

Start-up innovative. Hanno siti internet, brand curati e sono social, le farm della San Fernando Valley che allevano i grilli in silos da 2000 esemplari. Tiny e Coalo Farm sono solo alcune. Le proteine derivate sono ecosostenibili, perché gli insetti si nutrono di cibo in decomposizione, funghi e piante, a differenza dei tradizionali allevamenti di bestiame che richiedono enormi quantità d’acqua e producono gas serra.



Nutrire il pianeta. La sfida per il cibo del futuro è lanciata anche sui social: @FutureFood2050 è solo uno dei profili che si occupa di monitorare i cambiamenti. Anche Fao e Onu, in un rapporto del 2013 hanno promosso la ricerca in campo alimentare per sostenere i 9 miliardi di abitanti della Terra in futuro, includendo gli insetti fra le specie che faranno parte della nostra dieta. L'obiettivo è impattare il meno possibile sul pianeta, come ricorda il tema di Expo2015 a Milano.