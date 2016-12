Fanno sesso davanti a una smart tv: il filmato finisce su un sito porno

Ormai no si può stare in intimità nemmeno sul divano di casa propria. La notizia arriva da media inglesi: alcuni hacker sono riusciti ad entrare nei circuiti delle smart tv. Ma non è finita qui, accedendo al sistema delle telecamere incluse in questi apparecchi di ultima generazione, hanno filmato molte coppie mentre facevano sesso davanti alla tv e hanno messo i video su dei siti porno.

Tutto ciò può accadere perchè alcuni modelli di questi televisori non sono dotati di un sistema di sicurezza innovativo e gli hacker possono facilmente accedere alle webcam integrate per l'utlizzo di Skype.



Laura Higgins della Revenge Porn Helpline, la prima associazione inglese che aiuta le vittime delle vendette a sfondo sessuale, in un'intervista al Daily Mail ha spiegato: "Abbiamo scoperto tutto questo dal web, guardano un video di due persone che sembravano essersi filmate attraverso il televisore. Alcuni amici di quella coppia sono andati a chiedere chiarimenti, ma loro non ne sapevano niente: non si erano filmati. Perciò abbiamo dedotto che si trattasse di un hackeraggio anche perchè, i due non avevano ricevuto nessuna minaccia e nessun ricatto, Quindi pensiamo sia stato un attacco telematico fine a se stesso, ma non ne siamo ancora certi".