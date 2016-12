Fanno il giro del mondo a bordo di un camioncino spendendo 7 euro al giorno

Viaggiare per il mondo con un vecchio camioncino trsformato in camper e spendendo mediamente solo 7 euro al giorno. E' questa l'avventura intrapresa circa sei anni fa da due blogger polacchi 27enni, Karol Lewandowski e Aleksandra Slusarczyk, e che continua tutt'oggi. Fino ad ora la coppia ha visitato ben 50 Paesi, spostandosi in tutte e cinque i continenti e percorrendo oltre 144mila chilometri. Diversi i momenti memorabili, dalla visita all'orfanotrofio di canguri in Australia alla giornata trascorsa nelle calde sorgenti dell'Islanda con la temperatura esterna di zero gradi.



FOTO©Busaroundtheworld/IBERPRESS