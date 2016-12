18 giugno 2015 Expo, Alessandro Cattelan per il sigillo alla torre Lego dei record Partita la costruzione di solidarietà che si concluderà il 21 giugno con il presentatore che salirà fino alla cima per porre l'ultimo mattoncino Tweet google 0 Invia ad un amico

13:09 - Partita la grande sfida per bambini di tutte le età nella città dell'Expo, Milano. Mattoncino di plastica su mattoncino si tenterà di innalzare la torre Lego più alta del mondo. E nella giornata finale, il 21 giugno, testimonial del record sarà l'anchorman Alessandro Cattelan, che salirà in cima alla torre per posare l'ultimo tassello. L'iniziativa, che rientra nel fitto calendario di eventi di Expo in città, ha anche un fine benefico: 7 euro per ogni centimetro innalzato sarà devoluto al Wwf.

Fino al 21 giugno, dalle 10 alle 18, con ingresso gratuito, nell’ampio spazio della Fabbrica del Vapore a Milano, si potrà continuare a dare una mano per costruire la torre dei record. Centinaia di bambini e genitori hanno già contribuito con entusiasmo, partecipando alla costruzione che solo dopo il primo giorno ha già raggiunto i 3,5 metri di altezza e che, alla fine, dovrà battere l’ultimo Guinness World Record mondiale di 34,76 metri raggiunto a Budapest nel 2014.



L'ultimo mattoncino verrà messo da Alessandro Cattelan, con l’aiuto di una gru: a certificare il record mondiale sarà il giudice del Guinness World Records Lorenzo Veltri. Inoltre, il noto conduttore televisivo e radiofonico sarà presente alla Fabbrica del Vapore dalle 16 per la gioia dei suoi fan.



Sette euro per ogni centimetro di torre costruito andranno a sostegno del progetto dedicato alla protezione e sviluppo delle Oasi Urbane, in collaborazione con Wwf.