Expo, a Milano la torre record dei mattoncini a fin di bene

A due passi dai nuovi grattacieli della city di Milano, svetterà la torre record dei mattoncini Lego. Dovrà superare i 34,76 metri di quella innalzata a Budapest nel 2014 e per ogni centimetro l'azienda danese verserà 7 euro al Wwf per il progetto di protezione e sviluppo delle Oasi Urbane. Alla sfida sono invitati grandi e bambini, attesi numerosi alla Fabbrica del Vapore dal 17 al 21 giugno, dalle 10 alle 18, nell'ambito del programma di Expo in città.

Una grande chiamata collettiva al divertimento gratuito, con l'obiettivo di ispirare i più piccoli a sviluppare la loro capacità creativa, di immaginazione e di lavorare in gruppo. Ma, soprattutto, di fondo c'è l'idea di far parte della storia e infrangere ogni record mondiale strizzando l'occhio alla natura.

Come sarà possibile tutto questo? Puntando al cielo e ricordando che anche solo un piccolo mattoncino può fare la differenza per salvare il pianeta. E per chi resterà a terra con il naso all'insù saranno organizzati, ai piedi della gigantesca torre di plastica colorata, tavoli gioco per continuare a innalzare costruzioni mattone su mattone tutt'intorno. Perché la fantasia non galoppi solo in altezza.