Evoluzione o Photoshop: quale di questi animali esiste realmente?

La natura alcune volte può essere davvero bizzarra e creare degli animali che sembrano più il frutto della fantasia di un bambino che reali esseri viventi. Eppure alcuni di questi esemplari così particolari, sono la prova vivente di come Charles Darwin nel lontano 1859 avesse avuto ragione: l'evoluzione esiste. Nato in Inghilterra il 12 febbraio 1809, Darwin fu l'uomo che cambiò la scienza per sempre. Con il suo saggio L'Origine della specie, lo scienziato scoprì alcune regole della natura fino ad allora conosciute: in quella pubblicazione si spiegava la teoria dell'evoluzione secondo cui gli appartenenti ad uno stesso gruppo si evolvono tramite il processo della selezione naturale.



Il volume conteneva, oltre all'esposizione teorica, numerose prove scientifiche raccolte da Darwin durante i suoi viaggi di esplorazione intorno al mondo. Andando contro la visione creazionista dell'epoca, che prevedeva un diretto intervento divino nella creazione delle varie specie, lo scienziato si ritrovò molto spesso criticato e censurato.