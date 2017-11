Sembra solo l'ennesima follia e, invece, è addirittura uno sport nazionale: stiamo parlando del "Kiiking", ossia della rotazione a 360 gradi su una comune altalena. Inventato in Estonia nel 1996, è stato addirittura esportato in occasione di Expo2015 a Milano. Nel padiglione dedicato, infatti, venne esposta un'altalena con le braccia di oltre 7 metri - più sono lunghe e più è complicato ottenere buoni risultati - con l'obiettivo di battere il record mondiale di un giro di 360 gradi con un'altezza di 7,3 metri. Non è consigliabile, comunque, da provare da soli nel giardino di casa. Nel video in questione, infatti, il temerario che prova a fare il numero vola rovinosamente contro il muro.