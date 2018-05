Entriamo nelle 15 librerie più belle del mondo

Il 23 aprile si celebra la Giornata mondiale del libro e del diritto d'autore, istituita nel 1996 dall'UNESCO, con lo scopo di promuovere il piacere della lettura. Sparse per il mondo ci sono quindici biblioteche affascinanti riconosciute come le più belle del mondo. Venezia, Dublino, Bucarest e Vienna sono solo alcune delle città che ospitano queste meravigliose strutture, custodi della storia e del sapere umano, racchiuso in migliaia di volumi. Che siano a pelo d'acqua, all'interno di un teatro storico o del campus di un college illustre, tutte hanno un innegabile fascino che gli amanti della lettura sapranno certamente apprezzare.