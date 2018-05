Domenica 13 maggio si celebra la Giornata Internazionale dei Musei, l'iniziativa promossa dall'ICOM, il Consiglio Internazionale dei Musei, con l'obiettivo di sensibilizzare le persone sull'importanza sociale delle gallerie d'arte. Il tema dell'edizione di quest'anno è "Musei connessi: nuove vie, nuovo pubblico", a sottolineare come le realtà museali non solo siano luogo di apprendimento e arricchimento culturale ma anche il punto di partenza per la nascita di una solida connessione tra popoli. Ogni anno il numero dei musei aderenti all'iniziativa aumenta sempre più. Nel 2017 hanno partecipato 36.000 realtà museali in 157 nazioni.