Emma e Sara, le gemelle svedesi con l'ossessione per la chirurgia plastica

Mangiano lo stesso cibo, bevono le stesse bevande, indossano gli stessi vestiti, eseguendo gli stessi esercizi in palestra, vivono e lavorano insieme. Emma e Sara Koponen sono due gemelle svedesi residenti a Marbella, in Spagna. Sempre insieme vogliono realizzare il loro sogno: trasformarsi in "bambole artificiali". Per questo fanno ricorso all'aiuto della chirurgia plastica, sottoponendosi, ovviamente insieme, a interventi estetici.

"Siamo entrambe ossessionate con la chirurgia estetica, ma cerchiamo di fare esattamente gli stessi interventi per non correre il rischio di non apparire identiche." Emma e Sara - una bionda e l'altra mora, unica eccezione alla regola simbiotica - finora hanno speso un totale di 37 mila dollari per ritoccare labbra e seno. "Abbiamo in programma altri interventi, il nostro obiettivo è quello di assumere l'aspetto di bambole artificiali identiche", ha detto Emma al Sun . "Per noi è importante realizzare i nostri sogni e la cosa principale è farlo insieme".