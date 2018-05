Emily Ratajkowski mostra i capezzoli, ma Instagram non la censura

È cosa nota che Instagram abbia delle politiche molto restrittive in merito a cosa possa o non possa essere mostrato nelle foto pubblicate. Una serie di linee guida rigorosamente rispettata fino a oggi e contestata da molte persone, che si sono infine mosse contro la censura lanciando la campagna #freethenipple alla quale hanno preso parte anche Rihanna, Miley Cyrus e Cara Delevingne. Oggi la modella e attrice statunitense Emily Ratajkowski ha pubblicato su Instagram uno scatto dove pur indossando un impermeabile è chiaramente visibile il seno ma la foto non è stata cancellata. Semplice disattenzione oppure qualcosa sta cambiando nel regolamento del social network?