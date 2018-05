Il body painting di Elena, lʼartista sulla sedia a rotelle Tgcom24 1 di 12 Facebook 2 di 12 Tgcom24 3 di 12 Tgcom24 4 di 12 Tgcom24 5 di 12 Tgcom24 6 di 12 Tgcom24 7 di 12 Tgcom24 8 di 12 Tgcom24 9 di 12 Tgcom24 10 di 12 Tgcom24 11 di 12 Tgcom24 12 di 12 condividi leggi dopo slideshow ingrandisci

Elena, com'è nata la passione per l'arte?

Ho sempre amanto dipingere. Già da piccola, alle elementari e alle medie, ho seguito dei corsi d'arte. Prima però dipengevo su carta, su tela, sulle mattonelle, poi ho iniziato sui corpi. Disegnare per me significa visitare posti che non potrei mai vedere essendo su una sedia a rotelle. In particolare amo rappresentare animali, realtà esotiche, tutto quello che è lontano da me.



Come hai scoperto il body painting?

In realtà per puro caso. Ho guardato in Tv i campionati mondiali di pittura sul corpo e ho voluto sperimentare. Prima ho provato su di me e poi anche sui miei familiari. Diciamo che per tre/quattro anni ho usato i miei conoscenti come cavie, in particolare mia madre che mi ha fatto da modella anche lo scorso anno quando per la prima volta ho partecipato ai mondiali.



Ora però ci riproverai, vero?

Sì, a giugno ci sono i campionati italiani e poi punto ai mondiali. All'Italian bodypainting festival finalmente truccherò delle modelle vere. Intanto mi sto preparando facendo tante prove, prima su carta, poi su di me, su una testa di plastica finta e infine sulla modella.



Perché ti piace usare il corpo come se fosse una tela?

Adoro dipingere animali. Quando ho scoperto il body painting ho pensato che potevo sfruttare le forme del viso per rendere più realistiche le belve che disegnavo. L'animale dipinto su un volto prende vita perché si muove con la persona.



La tua condizione ti ha mai ostacolata nella tua passione?

No, anzi l'arte è stata una valvola di sfogo. L'unico piccolo limite è che preferisco dipingere volti e braccia perché sulla sedia a rotelle è difficile disegnare su tutto il corpo.



Sei un'artista e quasi ingegnere, come ti vedi in futuro?

Dopo la laurea, sicuramente continuerò con il mio lavoro di ingenere, ma non ho intenzione di abbandonare la mia passione. Per me è un modo per sfogare la tensione. Anche adesso mi permettere di rilassarmi dopo un esame o una giornata sui libri.