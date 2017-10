11 febbraio 2016 Egitto, la magia del canyon colorato La gola, lunga quasi 800 metri con pareti fino a 40 metri, si è formata nel corso di migliaia di anni di erosione, quando l'intera regione era sommersa dall'oceano

11:28 - E' come entrare in un mondo fatato. Il canyon colorato si trova vicino alla città di Nuweiba, nella penisola del Sinai, in Egitto. Sorprende i visitatori per la gamma di colori. Formatasi in milioni di anni di erosione, quando l'intera regione era sommersa dall'oceano, la gola è lunga quasi 800 metri con pareti fino a 40 metri. Le tonalità variano dal rosso al giallo, grazie alla presenza di magnesio e ossidi di ferro.