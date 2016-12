Egitto, l'impresa di un 18enne: beffa la sicurezza e scala la piramide di Giza

Era partito da Monaco di Baviera per l'Egitto con uno scopo ben preciso: scalare la grande piramide di Giza. Per farlo, però, il 18enne tedesco Andrej Ciesielski ha eluso e "beffato" gli addetti alla sicurezza, rischiando di essere arrestato per aver violato un "luogo inaccessibile". Ma alla fine tutto si è risolto per il meglio e l'impresa è stata portata a termine: giunto in cima al monumento, scalando 146 metri in otto minuti, Andrej ha realizzato un video e alcune foto spettacolari che ha poi pubblicato in Rete.