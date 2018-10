Ecco Wear Space, il "paraocchi per umani" progettato per facilitare il lavoro negli spazi aperti

Sono molti i lavoratori che, non avendo a disposzione un ufficio personale, condividono lo spazio di lavoro con molte persone. A volte troppe perché la concentrazione non ne risenta. Per questo Panasonic ha deciso di sviluppare Wear Space, una sorta di "paraocchi tecnologico" che limitando la vista e l'udito consente a chi lo usa di lavorare meglio, creando uno spazio privato anche in mezzo alla folla. Si può infatti impostare secondo le proprie preferenze attraverso una app dedicata, gestendo in particolare l'eventuale ricezione di suoni esterni. Wear Space è progettato in collaborazione con il fashion designer giapponese Kunihiko Morinaga ed è stato finanziato tramite una campagna di raccolta fondi.