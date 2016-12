Ecco le lumache colorate e dai gusci personalizzati con stravaganti disegni

I gusci diventano per le lumache segni distintivi e così marchi famosi e personaggi dei cartoni animati compaiono sulla "casa" che si portano sempre sulle spalle. Ma quello di colorare il loro involucro non è solo un vezzo estetico. L'idea nasce con l'intento di salvar loro la vita. Come? Rendendole più visibili ed evitando che vengano schiacciate dalle nostre scarpe.