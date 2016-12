20 novembre 2014 Ecco Lammily, la Barbie normal look che somiglia alla donna media Il designer Nickolay Lamm ha creato una bambola con le proporzioni di una qualsiasi 19enne. Largo a brufoli e imperfezioni da adolescente Tweet google 0 Invia ad un amico

08:55 - Capelli scuri, forme morbide e piedi piatti. Più che una Barbie, la nuova Lammily sembra Ugly Betty. Il designer Nickolay Lamm ha creato una bambola che vuole assomigliare a una normale ragazza di 19 anni. Largo dunque a brufoli, smagliature e a tutte le imperfezioni che caratterizzano un normale fisico in via di sviluppo come è quello delle bambine e delle adolescenti. Le ragazzine potranno personalizzare la loro Lammily con appositi stickers.

Con i suoi capelli biondi, le gambe perfette e il vitino da vespa, Barbie non ha molto in comune con la maggior parte delle donne normali, che fin dalla preadolescenza devono fare i conti con brufoli, cellulite e altre imperfezioni che spuntano durante la crescita. Gli adesivi che rappresentano le imperfezioni possono essere collocati su tutto il corpo della normal Barbie.



"Voglio che la bambola rappresenti l'esperienza di tutte le adolescenti. Il corpo femminile è molto vario e voglio mostrare che la varietà di fisici è bella e naturale. Il messaggio di Lammily è che la normalità è bella", ha detto il creatore Nickolay Lamm.