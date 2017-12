Ecco il tuffo più ridicolo e inaspettato di sempre

È un classico. Fase finale di una competizione importante, in questo caso tuffi. Il pubblico osserva, ansioso di vedere con quali acrobazie l'atleta riuscirà a stupirlo. La tensione è palpabile mentre la ragazza protagonista del video sale sul trampolino ma non dovrebbe essere nervosa perché ha provato quel tuffo più e più volte, sa che andrà tutto bene e si porterà a casa la vittoria in mezzo agli applausi. Purtroppo però, le cose non vanno come si era prefissata.