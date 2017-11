Ecco il Taj Mahal LEGO da 5923 pezzi

Cinquemilanovecentoventidue pezzi erano tanti, nel 2008. Al punto che il Taj Mahal si guadagnò il titolo di modello più complesso e lo mantenne fino al 2010 quando finì fuori produzione. È stato superato soltanto dal Millennium Falcon, che nella recente edizione conta ben 7541. LEGO non ha però dimenticato il suo prodotto da record e in occasione del prossimo decimo anniversario ne riproporrà una versione... con una marcia in più.