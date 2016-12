Ecco il super garage galleggiante: 80 metri di yacht tra auto ed elicotteri

I limiti del lusso sembrano non esistere. Non si spiegherebbe altrimenti questo yacht progettato da un gruppo di designer olandesi: si chiama CF8, ed è l'acronimo di Car Family 80. L'idea è quella di dare su una barca di 80 metri (ottanta!) la possibilità ad una famiglia di miliardari di potersi portare in giro per il mondo anche il proprio garage di auto di lusso. Nella pancia del super yacht è infatti presente un intero piano dedicato alle auto. Oltre ovviamente ai confort "essenziali": piscine, solarium, otto suite, palestra, sauna, cinema, mini sottomarino e ormai l'indispensabile elicottero. C'è ovviamente anche lo spazio per i 18 membri di equipaggio necessari per condurre questo mostro dei mari in grado di viaggiare a 18 nodi marini con un'autonomia di 5mila miglia nautiche. Il prezzo? Inutile chiederlo, è solo un concept, in attesa che qualche super magnate non decida di fare la pazzia.



FOTO©Sea Level Yacht Design/IBERPRESS