Ecco il fucile che crea e spara aeroplanini di carta, realizzato con una stampante 3D

Arriva dalla Germania il primo fucile che crea e spara aeroplanini di carta. Lo ha inventato un ingegnere meccanico, Michael Krone, ed è stato realizzato in larga parte con una stampante 3D. La macchina è in grado di piegare un tradizionale foglio per dargli la forma di un velivolo e, premuto il grilletto, di "esplodere" il colpo. "Spero qualcuno sia interessato a produrlo", dichiara Krone.