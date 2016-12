Ecco i vicoli più stretti al mondo: dalla Germania al Canada

Così strette da non poter passarci in due. Sono le stradine, i vicoli che dall'Europa al Canada si trovano sparse per il mondo. Secondo una classifica alla Germania va il primato con Spreuerhofstraße, una via di 31 centimetri che si trova a Reutlingen. Poi c'è Parliament street a Exter in Inghilterra. E' larga 60 centimetri. Fan Tan alley si trova a Victoria, in Canada, il suo punto più stretto è di 89 centimetri. Mårten Trotzigs Gränd si trova a Gamla Stan, la città vecchia di Stoccolma, in Svezia. La strada scende con una rampa di scale, si assottiglia andando giù, per raggiungere i 90 centimetri. Infine c'è Strada Sforii si trova vicino a Porta Schei, nella città di Brasov, Romania. E' stata costruita per permettere ai pompieri il passaggio, nel 1700.